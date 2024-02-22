أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية في هجمات متعددة

قال جهاز الأمن الأوكراني، إن لديه أدلة على استخدام روسيا صواريخ بعيدة المدى من كوريا الشمالية في العديد من هجماتها المميتة على أوكرانيا، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الخميس.

وأوضح جهاز الأمن الأوكراني، إن تحقيقاته كشفت أن الذخائر كانت لصواريخ باليستية من طراز Hwasong-11 (KN-23/24)، والتي يتم تصنيعها في كوريا الشمالية.

وأضاف عبر حسابه على "تيليجرام"، إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 20 هذه الذخيرة على أوكرانيا، مشير إلي أنه يتم إنشاء طرق لوجستية لتسهيل إمدادات كوريا الشمالية بتلك الذخيرة لروسيا.

وزعم الجهاز الأمني أن الصواريخ الكورية الشمالية قتلت 24 مدنيا على الأقل وجرحت أكثر من 100 شخص.

وقال: "تم تسجيل واحدة من أولى حالات استخدام الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية في 30 ديسمبر 2023 خلال الهجوم على زابوريجيا."

وتابع: "هجوم آخر بصواريخ كورية شمالية نفذه المحتلون في أوائل يناير من هذا العام على مبنى سكني في كييف،" علي حد وصف الجهاز الأمني.

كما تم استخدام الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية في هجمات في خاركيف وكذلك خمس قرى على خطوط القتال الأمامية في منطقة دونيتسك، وفقا للجهاز الأمني.