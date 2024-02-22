محافظ القليوبية يشهد وصول 6500 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه أحمد مرسي ممثل صندوق تحيا مصر، بدء وصول 4 شاحنات قادمة من صندوق تحيا مصر أمام ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "أبواب الخير"، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، تحتوى على 6500 كرتونة لتوزيعها على القري الاكثر احتياجا من أصل 34 ألف كرتونة، سيتم توزيعها تباعا على المراكز والمدن والأحياء وذلك بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية وبيت الزكاة والصدقات المصري، وعدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتفقد محافظ القليوبية، أعمال وصول القافلة لديوان عام المحافظة، تمهيدا لتوزيعها علي المراكز والقرى الأكثر احتياجاً، لتوزيعها علي المستحقين، كما أعطى شارة البدء لبدء التوزيع علي المراكز والقرى.

وأكد محافظ القليوبية، أن ذلك يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال توزيع تلك المساعدات من خلال صندوق تحيا مصر، حيث تم توزيع هذه الكراتين بالتنسيق مع المنطقة الأزهرية والتضامن الاجتماعي بالقليوبية، لضمان الوصول للأسر غير القادرين بنطاق قري ومراكز "بنها وقليوب وكفر شكر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر"، بإجمالي 70 قرية.

وبدوره قال أحمد مرسي ممثل صندوق تحيا مصر، إن صندوق تحيا مصر أطلق أولي قوافل "أبواب الخير" بمحافظة القليوبية، بواقع 6500 كرتونة، من إجمالي 34 ألف كرتونة تم تخصيصها لمحافظة القليوبية، وسيتم تسليمها علي دفعات متتالية للمحافظة لتوزيعها، مشيرا إلي أن الصندوق يستهدف توزيع مليون كرتونة لمليون أسرة مستحقه علي محافظات الجمهورية حتي حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار ممثل صندوق تحيا مصر، إلي أن محتويات كل كرتونة من المستهدف توزيعها تضم "5 كيلو أرز، و2 كيلو سكر، و3 كيلو مكرونة، وكيلو زيت، وباكو شاي، ونصف كيلو فول، وكيس بلح"، تكفي احتياجات الأسرة.

الكراتين الغذائية

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