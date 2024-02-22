"وفا": الاحتلال الإسرائيلي يعتقل إمرأة وشابا فلسطينيين في المسجد الأقصى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت إجراءتها القمعية ضد المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين عند باب الأسباط، واعتقلت امرأة وشابا.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شددت إجراءاتها قرب باب الأسباط، وفرضت قيودا على دخول الأهالي إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين بمن فيهم النساء، واعتقلت امرأة "لم تُعرف هويتها بعد"، إلى جانب اعتقال الشاب المقدسي جهاد ناصر قوس من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.