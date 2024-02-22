نظمت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، ندوة توعوية لطلاب إدارة الضبعة التعليمية بعنوان «التضليل الإلكتروني ومواجهة الشائعات»، وذلك في إطار سلسلة الندوات واللقاءات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها المنطقة؛ لتحصين الطلاب، وتصحيح الأفكار المغلوطة لديهم، تحت رعاية عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وتهدف الندوة إلى التوعية، بطرق مواجهة سبل تزييف الأخبار والتعرض للمحتوى المضلل عبر المنصات الإعلامية أو الإلكترونية في منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق من المعلومات المتداولة.

وحاضر الندوة حسام حجازي مدير إدارة الضبعة التعليمية، ومحمد عاشور، موجه حاسب آلي بالإدارة التعليمية، وتناولت الندوة شرح مسمى الأخبار الزائفة أو الكاذبة، وأسبابها والهدف منها وطرق التحقق من المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الإجتماعي.

كما تم توضيح موقف الإسلام من تداول الشائعات والتحذير من ترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُون.

«التضليل الإلكتروني ومواجهة الشائعات» ندوة توعوية لطلاب أزهر مطروح

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