عودة الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للدفء علي السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد طقس الجمعة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 10 ، وعلى جنوب الصعيد 31 العظمي والصغرى 15 درجة .