رئيس جامعة قناة السويس: تامر شوقي وكيلا لشئون التعليم والطلاب بـ"العلاج الطبيعي"

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم الخميس، الدكتور تامر شوقي عبد المنعم عبد الله الأستاذ بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة جامعة قناة السويس؛ لتسليمه قرار ندبه للقيام بعمل وكيل لشئون التعليم والطلاب بكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس، متمنيًا له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه.

وحضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي.

ويذكر أن الدكتور تامر شوقي شغل العديد من المناصب القيادية أهمها مدير المعامل الافتراضية بكلية الزراعة، مدير مركز التحول الرقمي، المدير التنفيذي لمركز الدعم الأكاديمي، مدرب معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة الترقيات لدرجة الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات عن لجنة الكيمياء والوراثة، والميكروبيولوجي.