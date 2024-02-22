ممثل العراق أمام العدل الدولية: على إسرائيل الالتزام بالأمر الذي أصدرته المحكمة

الخميس 22/فبراير/2024 - 12:29 م

قال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، إنه على إسرائيل الالتزام بالأمر الذي أصدرته العدل الدولية بناء على اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتعقد محكمة العدل الدولية اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفى نهاية يناير الماضى، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل فى هذه القضية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية فى غزة، وحتى هذه اللحظة لم تمتثل إسرائيل لذلك القرار.