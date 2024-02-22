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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ممثل العراق أمام العدل الدولية: على إسرائيل الالتزام بالأمر الذي أصدرته المحكمة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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قال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، إنه على إسرائيل الالتزام بالأمر الذي أصدرته العدل الدولية بناء على اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتعقد محكمة العدل الدولية اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفى نهاية يناير الماضى، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل فى هذه القضية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية فى غزة، وحتى هذه اللحظة لم تمتثل إسرائيل لذلك القرار.

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