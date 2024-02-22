ads
الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

نيوزيلندا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الخميس، عن حزمة جديدة تبلغ حوالي 26 مليون دولار نيوزيلندي (16 مليون دولار) من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا وزيادة العقوبات ضد روسيا.

وأعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز ووزيرة الدفاع جوديث كولينز ذلك في بيان مشترك قبل الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب الأوكرانية الروسية، حسبما ذكرت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وجاء في البيان أن روسيا شنت غزوها غير القانوني والواسع النطاق لأوكرانيا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مما تسبب في معاناة هائلة وأثر بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأضاف "ولهذا السبب تظل نيوزيلندا ملتزمة بالوقوف إلى جانب أوكرانيا وهذا الدعم، الذي تبلغ قيمته 25.9 مليون دولار نيوزيلندي، سيرفع القيمة الإجمالية للمساعدات التي تعهدت بها نيوزيلندا في العامين الماضيين إلى أكثر من 100 مليون دولار نيوزيلندي [62 مليون دولار أمريكي]. 

نيوزيلندا مساعدات جديدة لأوكرانيا أوكرانيا الحرب الأوكرانية الروسية