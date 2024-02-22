نيوزيلندا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الخميس، عن حزمة جديدة تبلغ حوالي 26 مليون دولار نيوزيلندي (16 مليون دولار) من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا وزيادة العقوبات ضد روسيا.

وأعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز ووزيرة الدفاع جوديث كولينز ذلك في بيان مشترك قبل الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب الأوكرانية الروسية، حسبما ذكرت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وجاء في البيان أن روسيا شنت غزوها غير القانوني والواسع النطاق لأوكرانيا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مما تسبب في معاناة هائلة وأثر بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأضاف "ولهذا السبب تظل نيوزيلندا ملتزمة بالوقوف إلى جانب أوكرانيا وهذا الدعم، الذي تبلغ قيمته 25.9 مليون دولار نيوزيلندي، سيرفع القيمة الإجمالية للمساعدات التي تعهدت بها نيوزيلندا في العامين الماضيين إلى أكثر من 100 مليون دولار نيوزيلندي [62 مليون دولار أمريكي].