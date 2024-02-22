بالصور.. المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

شهد مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الـ25 والتي ستقام في الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل.



أقيم المؤتمر بحضور د. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، د. حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان، ورامي المتولي المدير الفني للمهرجان، حيث بدأ المؤتمر بكلمة د. خالد عبد الجليل والذي أكد من خلالها على أهمية هذه الدورة ووصفها بالاستثنائية حيث توافق هذه الدورة الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان، ووعد بدورة تليق باسم المهرجان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.



من جانبه قال د. حسين بكر في كلمته: سعيد لوجودي بينكم اليوم ولحظي السعيد أن أكون رئيسا للمركز القومي للسينما تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية العريق وأؤكد لحضراتكم أنكم في إنتظار برنامج ضخم مليء بالأفلام المختارة بعناية شديدة وفعاليات شيقة ظل يعمل عليها رئيس المهرجان الناقد الكبير عصام زكريا الذي قام بإعدادها على مدار أشهر طويلة.



ووجه بكر الشكر لوزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني على دعمها للمهرجان، وللدكتور خالد عبد الجليل لسعيه دائما لتذليل كافة العقبات وكل من ساهم في الدعم لإقامة هذه الدورة.

من جانبه أعلن الناقد عصام زكريا عن تفاصيل الدورة المقبلة والتي يشارك بها 121 فيلما من 62 دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأعلن زكريا عن أسماء المكرمين خلال الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية قائلا: هناك تكريم دولي وعربي ومصري حيث يكرم المهرجان المخرج الأمريكي ستيف جيمس والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

وأشار زكريا إلى أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبد القادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.



يعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.