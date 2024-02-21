مصرع 3 وإصابة 18 في سقوط ميكروباصين بمياه ترعة الرياح التوفيقي بالدقهلية

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرين إثر سقوط ميكروباصين بمياه ترعة الرياح التوفيقي بطريق "ميت غمر - أجا" امام قرية كفر النعيم وعزبة شاهين بنطاق مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف لمكان الحادث لانتشال ضحايا الحادث.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بسقوط ميكروباصين بمياه ترعة امام عزبة شاهين ووجود متوفيين ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط سيارة ميكروباصين يستقلها عدد من الأشخاص وجرى انتشال جثامين 3 متوفيين و18 مصاب فيما زال البحث جاري عن ضحايا آخرين جراء الحادث.

ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الدقهلية بـ12 سياره إسعاف لمكان الحادث فيما تمشط قوات الإنقاذ النهري المنطقة للبحث عن ضحايا، وجرى نقل جثامين المتوفين الى ثلاجة مستشفى ميت غمر العام والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.