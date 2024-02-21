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الأربعاء 21 فبراير 2024
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محافظات

بسبب أكلة فسيخ.. إصابة سيدة وابنة خالتها بحالة تسمم في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقبلت مستشفى نبروه المركزي بمحافظة الدقهلية سيدتين أصيبا بحالة تسمم وذلك عقب تناولهما وجبة فسيخ كانا قد اشتراها من محل لبيع الأسماك المملحة بمدينة بلقاس، وباستدعاء صاحب المحل أكد عدم ورود ثمة شكاوى له من المواطنين .

البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى نبروه المركزي بوصول كلا من "سهام.إ.إ"،23 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية دميرة دائرة المركز، ونجلة خالتها"دينا.م.م"،22 عاما، ربة منزل، ومقيمة بندر بلقاس، مصابتان بحالة إعياء شديد "بادعاء تسمم غذائي".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد أحمد رجب، القائم بعمل رئيس مباحث طلخا، الى المستشفى وبسؤال المصابتان قررتا بقيامهما بتناول وجبة أسماك"فسيخ" بمنزل الأولى قامتا بشراءه من محل كائن بميدان خطاب ببندر بلقاس وعقب ذلك شعرتا بحالة إعياء شديد فتوجها الى المستشفى ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

باستدعاء مالك المحل ويدعى"أحمد.م.ج"، 50عاما، ومقيم بندر بلقاس، قرر بقيامه ببيع كميات من الفسيخ ولم يتلقى ثمة شكاوى من المواطنين وأضاف ان المحل مرخص .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة

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