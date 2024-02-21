موقف النني.. تشكيل أرسنال لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بورتو البرتغالي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بورتو بملعب الدراجاو، على أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، حيث يتواجد بخط الوسط، الثلاثي، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

ويقود الهجوم، بوكايو ساكا، وليونادرو تروسارد، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي، على أن يتواجد إدوارد نيكيتاه احتياطيًا أمام الفريق البرتغالي.

تشكيل أرسنال لمواجهة بورتو

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل مالاجيس - جاكوب كيور

خط الوسط: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - ليونادرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.