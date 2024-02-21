نوران الغباشي لـ "البوابة نيوز": "على مشارف الطريق" يتضمن أعمالًا فنية متنوعة

أعربت الفنانة التشكيلية نوران الغباشى، عن سعادتها لانطلاق معرضها الفردى الأول "على مشارف الطريق"، والذى افتتحه الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وتستمر فعالياته حتى 24 فبراير 2024، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي.
وقالت "الغباشى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن اختيار اسم المعرض "على مشارف الطريق" يعبر عن احساسها بذاتها وهى فى بداية طريقها وتبحث على الاتجاه الذى تريد ان تسير به.
وأضافت ، انها جمعت فى معرضها اعمال بتقنيات مختلفة ، وافكار مختلفة، موضحة انها لم تتبع اتجاه فنى واحد مثل معظم معارض الفن التشكيلى الذى يكون موضوعها او فكرتها محددة.
وتابعت: " الاعمال الموجودة في المعرض اعمال خزفية تتنوع ما بين المعلقات والمجسمات والحلي الخزفية ، وهي مجموعة اختارتها من اعمالي في ال٣ سنوات الماضية ، وهناك ما يتجاوز الـ ١٠٠ قطعة من الحلي خزفية، و ٥ اعمال معلقات خزفية تتكون كل منها من مجموعة من القطع، و ١٦ عمل عبارة عن دمج بين الخزف والخشب".
وأردفت: " استخدمت تقنيات التشكيل اليدوي والحفر البارز والغائر ، وتقنيات في حرق الخزف زي الاختزال والبريق المعدني، و بعص الاعمال استخدمت تقنية التطعيم بالخزف في الخشب".
وعن ردود الأفعال، أكدت "الغباشى"، ان ردود الأفعال إيجابية، واستفادت من بعض الأفكار والتعليقات، وان اكتر نوع نال الاعجاب كان الحلي الخزفية.
وأوضحت، انها تعلمت كتيرًا من اساتذتها مثل الدكتورة مهدية النجار، والدكتور محمد شومان، والدكتور محمد مرتضى، والدكتور هشام جمعة،والدكتورة ريهام عمران، وغيرهم كتيرًا من اللذين لهم الفضل عليها فنيًا، مشيرة انها تأثرت كثيرًا بالدكتورة زينات عبد الجواد، استاذ متفرغ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، فهي فنانة متميزة وشخصية رائعة على جميع المستويات.