لجنة وزارية تتابع المشاريع القومية للرياضة بجنوب سيناء.. صور

تواصلت اليوم الأربعاء فعاليات أعمال اللجنة المشكلة من وزارة الشباب و الرياضة ، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الادارة العامة للقاعدة الشعبية، لمتابعة المشاريع القومية للرياضة بجنوب سيناء.

تابعت اللجنة فعاليات تدريب مركز تدريب الأشخاص ذوي الاعاقه ، و المشروع القومي لتدريب الايتام ها انا احقق ذاتي ، و المشروع القومي لرياضه المرأة ، و مركز تدريب ١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم بمركز التنميه الشبابيه بالطور و المشروع القومي للرواد .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بالمتابعة الدورية للمشاريع القوميه و التي تنفذ بجميع محافظات الجمهوريه ، بحضور مبروك الغمريني رئيس مدينه الطور و محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و الدكتوره غاده جمال مدير عام الاداره العامه للقاعده الشعبية ، و احمد مسعد وكيل المديرية ، واعضاء اللجنه المشكله من الوزارة .

تهدف المشاريع القومية الي توسيع قاعدة ممارسة الرياضة لكل الأعمار لتصبح أسلوب حياة، وفق برامج تدريبية تتناسب مع كل فئة عمرية، لتحقيق التقدم المنشود في أداء اللاعب وفق الحمل التدريبي الذي يتناسب مع قدراته، ولياقته البدنية، وطرق التدريب ، و إستغلال أوقات الفراغ لديهم في ما يعود عليهم بالنفع.

تنفذ الفاعليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وبتوجيهات الدكتور عمرو حداد وكيل الوزاره رئيس الإدارة المركزية للتنميه الرياضية و محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة .

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