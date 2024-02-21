إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات في حيازة الحشيش بالشرابية

قررت نيابة الشرابية إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بحيازة كميات من المواد المخدرة حشيش قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة الشرابية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا بقيام عاطلين بدائرة قسم شرطة الشرابية بحيازة مواد مخدرة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش كيلو ونصف جرام لمخدر الحشيش، سلاح أبيض “مطواة”، وهاتفين محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والربح الغير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.