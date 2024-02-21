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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ علاقات دولية: المرافعة المصرية تهدف إلى تشويه سمعة دولة الاحتلال دوليًا

الدكتور رامي عاشور،
الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية
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قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن المرافعة التي قامت بها الدولة المصرية أمام محكمة العدل الدولية سوف تزيد من مخاوف وقلق الكيان الصهيوني، حيث تهدف المذكرة المصرية إلى تشويه سمعة الكيان الصهيوني بسبب الانتهاكات الكثيرة التي يقوم يها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد “عاشور” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لها عمق عربي وإفريقي، لذا المذكرة المصرية لها بعد أمني وقانوني وانساني كونها دولة مجاورة.

وأضاف في حديثه، أن ما يحدث في قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدولي، لذا هذه المذكرة من الممكن أن تجعل محكمة العدل الدولية تتهم مجلس الأمن بحفظ الأمن والسلام في العالم.

الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية المرافعة التي قامت بها الدولة المصرية أمام محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني