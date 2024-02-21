بالصور.. محافظ المنوفية يتابع افتتاح معارض "أهلا رمضان"

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فتح عدد من منافذ " أهلا رمضان " بكافة أرجاء المحافظة أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين لتوفير كميات من السلع الاستراتيجية وإعداد تقارير يومية عن موقف الشوادر والمنافذ وحجم الإقبال والتواجد علي مدار الساعة لمتابعة الأسعار وتوافر السلع، حيث تم إفتتاح عدد من معارض " أهلاً رمضان " بمراكز أشمون والشهداء وتلا وقويسنا ومنوف وجاري التوسع في معارض " أهلاً رمضان " بكافة المدن والقرى تباعاً لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة .

وأشار المحافظ إلي مرور لجان يومية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة على جميع المعارض للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع وإعداد تقرير بشكل يومي لاتخاذ اللازم، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة ومراقبة جودة السلع لتحقيق الانضباط العام بالأسواق.

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