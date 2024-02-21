محافظ جنوب سيناء يصدق علي عدة مشروعات تنموية.. تعرف عليها

صدق اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على قيام مديرية الاسكان بالعديد من المشروعات التنموية بمدن المحافظة تزامنا مع الاستعدادات للعيد القومى للمحافظة منها:

استكمال تطوير ممشى دهب

إنشاء وحدات إسكان اجتماعى بمدينة نويبع

رفع كفاءة وتطوير مجلس مدينة دهب

انشاء مركز الصيد بمدينة الطور

رفع كفاءة عمارات طابا

جاء ذلك خلال عرض اللواء مهندس بدر حسني وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.

وفي سياق آخر كان للواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد تابع المحافظ الاستعدادات الجارية لتشغيل منظومة "التاكسي الذكي" رسميًا في مدينة شرم الشيخ، لتصبح أول مدينة ذكية في مصر تعتمد أحدث منظومات التحول الرقمي والشمول المالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة النقل العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل منظومة "التاكسي الذكي" العديد من المزايا التي تهدف إلى:

تعزيز الأمن والسلامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في جميع سيارات الأجرة.

وربط المركبات بنظام GPS لتحديد الموقع وتتبع الرحلات.

توفير رحلات مريحة وفعالة

تمكين الركاب من حجز المركبات مسبقًا عبر تطبيق ذكي.

إتاحة خيارات دفع متنوعة مثل الدفع الإلكتروني وكروت الشحن.

ضمان وصول الركاب إلى وجهتهم في الوقت المحدد.

و أشاد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بهذه الخطوة الهامة، مؤكدًا على حرص

المحافظة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والسياح.

ويعد إطلاق منظومة التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ خطوة هامة نحو تحويلها إلى مدينة ذكية تُقدم خدمات متميزة للمواطنين والسياح على حدٍّ سواء، وتعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا وتوظيفها لتحسين حياة المواطنين.