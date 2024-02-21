ads
الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم: التوسع في الأنشطة خلال شهر رمضان مع المتابعة المستمرة على جميع المساجد 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمديري الإدارات الفرعية والمفتشين بقاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم، بحضور قيادات المديرية، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل باستعدادات المديرية لشهر رمضان المبارك 1445هـ .
وخلال الاجتماع أكد الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أن الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة، والحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية استعدادًا لأستقبال شهر رمضان المبارك، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد، والالتزام التام بنظافة بيوت الله (عز وجل) .

وأكد أن الوزارة وضعت برنامجًا مكثفًا من الآن وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، على النحو التالي:
المقارئ القرآنية :
. يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة الظهر انعقاد المقرأة النموذجية.
. يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة العصر انعقاد مقرأة الأئمة غير الأعضاء لجميع الأئمة غير المسجلين أعضاء مقارئ.
. يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر انعقاد مقرأة الأعضاء.
. يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع مقرأة الجمهور.
. برنامج ختم القرآن اليومي بالمساجد الكبرى.

الأنشطة الدعوية:
. الخطب والدروس والقوافل ومجالس الإقراء القائمة.
. يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء انعقاد برنامج المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف.
. يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر انعقاد لقاء الناشئة ومكتبة الطفل.
. يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العشاء انعقاد مجالس العلم والذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).
. إقامة أسبوع الدعوة بجميع المساجد الحاصلة على الجودة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء عقب صلاة العشاء للأئمة المتميزين.
ونسأل الله أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يحفظ الإنسانية جمعاء من كل سوء ومكروه، وكل عام وأنتم بخير.

0f6d84a9-48c0-46ef-bc57-6e64ac03288d
0f6d84a9-48c0-46ef-bc57-6e64ac03288d
2c9fbfa7-15dd-4e3d-b49c-9b811651a2d0
2c9fbfa7-15dd-4e3d-b49c-9b811651a2d0
5a73e68f-b548-4c41-adde-52f360e47948
5a73e68f-b548-4c41-adde-52f360e47948
8eb0b527-bf4f-48ec-9601-9969903a1b83
8eb0b527-bf4f-48ec-9601-9969903a1b83
c2c83a97-d0f2-406e-b229-9b27ca331485
c2c83a97-d0f2-406e-b229-9b27ca331485
d49b20df-0c14-4c60-ba61-812b931d1b88
d49b20df-0c14-4c60-ba61-812b931d1b88
الفيوم أوقاف الفيوم اجتماعالائمة والمفتشين المساجد شهر رمضان