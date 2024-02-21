وكيل أوقاف الفيوم: التوسع في الأنشطة خلال شهر رمضان مع المتابعة المستمرة على جميع المساجد 

عقد الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمديري الإدارات الفرعية والمفتشين بقاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم، بحضور قيادات المديرية، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل باستعدادات المديرية لشهر رمضان المبارك 1445هـ .

وخلال الاجتماع أكد الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أن الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة، والحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية استعدادًا لأستقبال شهر رمضان المبارك، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد، والالتزام التام بنظافة بيوت الله (عز وجل) .

وأكد أن الوزارة وضعت برنامجًا مكثفًا من الآن وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، على النحو التالي:

المقارئ القرآنية :

. يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة الظهر انعقاد المقرأة النموذجية.

. يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة العصر انعقاد مقرأة الأئمة غير الأعضاء لجميع الأئمة غير المسجلين أعضاء مقارئ.

. يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر انعقاد مقرأة الأعضاء.

. يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع مقرأة الجمهور.

. برنامج ختم القرآن اليومي بالمساجد الكبرى.

الأنشطة الدعوية:

. الخطب والدروس والقوافل ومجالس الإقراء القائمة.

. يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء انعقاد برنامج المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف.

. يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر انعقاد لقاء الناشئة ومكتبة الطفل.

. يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العشاء انعقاد مجالس العلم والذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).

. إقامة أسبوع الدعوة بجميع المساجد الحاصلة على الجودة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء عقب صلاة العشاء للأئمة المتميزين.

ونسأل الله أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يحفظ الإنسانية جمعاء من كل سوء ومكروه، وكل عام وأنتم بخير.

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