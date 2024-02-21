وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد تكريم المتفوقات بمدرسة الزهور الثانوية بالطور.. صور

شهد عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حفل التكريم الذي اقامته مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات؛ لتكريم المتفوقات في الفصل الدراسي الأول، وتكريم عضوات المكتب التنفيذي الفائز على مستوى المحافظة ، وتكريم الطالبة المثالية على مستوى المحافظة، وذلك بحضور مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، والمهندس عبدالسميع أبوالعلا رئيس مجلس أمناء الإدارة والشيخ سليمان ابوبريك من مشايخ القبائل المهتمين بالعملية التعليمية، وأحمد السيد وإبراهيم نايل، عضوا مجلس الأمناء، ولفيف من أولياء الأمور.

كانت مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، قد فازت بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الثانوية العامة 2024، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم في محافظة جنوب سيناء، داخل المدرسة الفندقية في العاصمة طور سيناء.

ومثلت المحافظة في منافسات القطاع الثالث ويشمل مديريات (الدقهلية، والإسماعيلية، وبور سعيد، والسويس، وشمال سيناء وجنوب سيناء)، وذلك بالمقر الرئيسي باتحاد الطلاب بالعجوزة.

ومن المقرر إقامة الحفل الختامي تحت رعاية وزير التربية والتعليم، وحضور قيادات الوزارة وبدعوة السادة مديري المديريات للفرق للمشاركة في التصفية النهائية، حيث تمنح الفرق الفائزة على مستوى الجمهورية جوائز نقدية، كما سيتم توزيع دروع للمديريات المشاركة في التصفيات النهائية، وكذلك أوشحة على جميع الطلاب المشاركين في التصفية النهائية يوم الخميس الموافق ۲۰۲٤/٢/٢٩.

وكان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد شهد فاعليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة بالمرحلة الثانوية على مستوى المحافظة وذلك بمقر المدرسة الفندقية بمدينة طور سيناء. بحضور مصطفى كمال زرد رئيس مجلس أمناء المديرية، وسلوى مرتضى الشيخ ومحمد جابر ثابت موجه عام التربية الاجتماعية، وبحضور موجهى العموم للمواد الدراسية، وجميع الإدارات التعليمية.

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