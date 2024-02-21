تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بشارع الهرم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الأربعاء، بأنه سوف يتم قطع المياه بشارع الهرم وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 21/ 2 / 2024 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 2024، بمناطق: "نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة".

وأعلنت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال ربط الخط الجديد على الخط القائم بشارع الهرم.