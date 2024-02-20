ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي بطائرة مسيرة على منطقة أوكرانية

تزايدت حصيلة الضحايا جراء هجوم روسي بواسطة طائرة مسيرة استهدفت منطقة "سومي" في شمال أوكرانيا في وقت سابق اليوم، حيث بلغت خمسة أشخاص فقدوا حياتهم، وفقًا لما ذكرته قناة الأخبار (فرنسا 24) اليوم الثلاثاء.

وأوضحت القناة أن الضحايا ينتمون لعائلة واحدة، ولقوا حتفهم جراء استهداف المسيرة مبنى سكني.

وأضافت القناة أن مناطق أخرى في وسط أوكرانيا تعرضت لهجوم جماعي من قبل 23 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وعلى الرغم من ذلك، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط جميع الطائرات المسيرة بنجاح.