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الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الذهب يتراجع 30 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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انخفض سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 30 جنيهًا في سعر الجرام الواحد.
سجل سعر عيار 21 نحو 3570 جنيها للبيع و3590 جنيهًا للشراء، وعيار 4080 جنيها للبيع و4102 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 2386 جنيها للبيع و3400 جنيه للشراء .
وصل سعر أوقية الذهب نحو 2028 دولارا للبيع و2027 دولار للشراء والجنيه الذهب نحو 28.56 الف جنيه للبيع و28.72 ألف جنيه للشراء وعيار 18 نحو 3060 جنيها للبيع و3077 جنيه للشراء.

سعر عيار21 لليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار24 مال واعمال سعر للجنيه الذهب