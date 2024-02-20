الذهب يتراجع 30 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم

انخفض سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 30 جنيهًا في سعر الجرام الواحد.

سجل سعر عيار 21 نحو 3570 جنيها للبيع و3590 جنيهًا للشراء، وعيار 4080 جنيها للبيع و4102 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 2386 جنيها للبيع و3400 جنيه للشراء .

وصل سعر أوقية الذهب نحو 2028 دولارا للبيع و2027 دولار للشراء والجنيه الذهب نحو 28.56 الف جنيه للبيع و28.72 ألف جنيه للشراء وعيار 18 نحو 3060 جنيها للبيع و3077 جنيه للشراء.