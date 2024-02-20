بينهم عمل لفنانة شهيدة.. "مائة لوحة من غزّة" معرض تشكيلى في جنين.. صور

شارك 27 فنانًا من غزة، من بينهم فنانة شهيدة، فى المعرض التشكيلى “مائة لوحة من غزة” ، حيث يضم عشرات اللوحات الفنية، والذى افتتحته وزارة الثقافة في جنين، قاعة الوزارة بالمدينة بحضور مديرة وطاقم المكتب ومجموعة من أعضاء المجلس الاستشاري وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية ومجموعة من الأسرة الثقافية والفنانين والمهتمين.

وكانت الوزارة قد بدأت عرض "مائة لوحة من غزة" الأسبوع قبل الماضي في متحف محمود درويش في رام الله.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن اللوحات ستجوب المحافظات الشمالية من أجل تسليط الضوء على إبداعات الفنانين في غزة في الوقت الذي يتعرض له شعبنا للمحرقة والمذبحة والتهجير. مؤكدة أن جل الفنانين المشاركين في المعرض متواجدون في غزة في مراكز الإيواء أو الخيام وأن الكثير من أعمالهم ومراسمهم قد تم تدميرها على يد قوات الاحتلال. إن عرض هذه اللوحات هو رسالة واضحة بأن الفن سيظل قادراً على تقديم صورة الفلسطيني وإبداعه رغم كل الظروف.

وتضم اللوحات لوحة للفنانة الشهيدة هبة زقوت التي استشهدت أثناء العدوان المستمر على أهلنا في القطاع.

ونقل بيان الوزارة عن وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف قوله إنّ عرض هذه اللوحات التي ربما تكون الناجية الوحيدة من المذبحة البشعة التي يقوم بها الاحتلال بحق الفن والثقافة في غزة يأتي ضمن التركيز على إبداعات غزة وقوة المشهد الثقافي في غزة ففي الوقت الذي يصارع فنانونا من أجل الحياة في خيام النزوح ومراكز الإيواء فإن أعمالهم الفنية تحتفل بالحياة وبالصمود والبقاء مثلهم.

وأضاف أبو سيف أن عشرات الفنانين والفنانات قد خسروا مراسمهم وتم تدمير آلاف اللوحات الفنية التي كانت في تلك المراسم، بجانب أخرى، ضمن المقتنيات الفردية والعامة.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت مديرة مكتب الثقافة في محافظة جنين الكاتبة حنين أمين الزرعيني، أنّ هذا المعرض يحمل قيمة معنوية هامة بتنظيمه في محافظة جنين التي تعدّ أيقونة للنضال الوطني والمقاومة الثقافية، كما يحمل رسالة دعم ومؤازرة لشعبنا في قطاع غزة.

يذكر أنّ المعرض في جنين يضم موضوعات متنوعة مثل، جغرافية وطبيعة جمالية غزة، وظروف المعيشة الصعبة في ظلّ حصار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، كما أنّ مدينة القدس حاضرة بقوة في اللوحات. وسيستمر المعرض يومياً حتى يوم الخميس 22\2\2024 الساعة الثانية ظهراً، كما سيتم تظيمه تباعاً في بقية محافظات الوطن.

428619787_723948559927214_4247530268213364927_n

428617042_723948569927213_5680165593480928852_n

428624926_723948513260552_4683611107123280030_n

428626526_723948536593883_726842383843249960_n

428611207_723948359927234_6090814260175656161_n

428612480_723948486593888_2450319501977327175_n

428616271_723948503260553_7322493262123497991_n