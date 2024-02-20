حبس قاتل صديقه على ذمة التحقيقات في البحيرة

قرر محمد صبحي، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة في محافظة البحيرة، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قيامه بقتل صديقه خنقًا نتيجة وجود خلافات مالية بينهما.

وأجرى المتهم المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة، أمام النيابة العامة، في موقع الحادث، حيث قام المتهم بشرح كيفية ارتكابه للجريمة.

ووقعت هذه الحادثة المأساوية في قرية الدخلي، التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة في محافظة البحيرة، حيث قام العامل بدعوة صديقه إلى منزله وقام بخنقه حتى فارق الحياة، نتيجة للخلافات المالية بينهما، تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى كوم حمادة العام بتصرف من النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث، وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العقيد محمد الشاذلي رئيس فرع البحث الجنائي فرع بدر والمقدم كريم الخولي رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة.

توصلت التحريات إلى أن العامل هو الجاني وراء الجريمة، حيث اعترف بارتكابها بعد وقوع الخلافات المالية بينه وبين الضحية.

وتمكنت قوة البحث الجنائي بمركز شرطة كوم حمادة من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.