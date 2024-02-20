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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

100 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة على الواردات الجمركية خلال 7 أشهر

الشحات غتوري رئيس
الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية
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قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن مصلحة الجمارك حصلت 100 مليار جنيه رسوم ضريبة القيمة المضافة على الواردات الجمركية خلال 7 أشهر من العام المالي 2024/2023 .

ولفت غتوري في مكالمة هاتفية مع “البوابة نيوز” إلى أن ضريبة القيمة المضافة على الواردات هي ضريبة مفروضة على السلع والخدمات المستوردة، ويتم تحصيلها كنسبة من قيمة الاستيراد الخاضعة للضريبة، والتي تشمل سعر البضائع المستوردة وأي رسوم جمركية .
وأشار الغتوري، إلى أن حساب الجمارك وضريبة القيمة المضافة على الواردات يعتمد على عوامل مختلفة.
وتشمل هذه العوامل رمز النظام المنسق (HS) للبضائع، وبلد المنشأ، وقيمة (CIF) الخاصة بها، والتي تشمل تكلفة البضائع والتأمين والشحن، وتوفر هيئة الجمارك المصرية الأسعار الرسمية، والتي تختلف من نوع السلعة إلى آخر.

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