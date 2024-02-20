وسائل الإعلام العالمية: هدية بوتين لزعيم كوريا الشمالية تعزز العلاقات بين البلدين

تداولت وسائل الإعلام العالمية عن إهداء الرئيس الروسى فلاديمير لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سيارة روسية الصنع والتى تفيد أنها دليل واضح على تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، أن كيم تلقى سيارة مصنوعة في روسيا لاستخدامه الشخصي من جانب فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين رئيس الاتحاد الروسي.

وأضافت أن يو جونغ و شقيقة كيم التي تتمتع بنفوذ قالت إن الهدية دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار قادة البلدين منذ زيارة الزعيم الكوري الشمالي روسيا العام الماضي تشهد العلاقات بين بيونغيانغ وموسكو .

كما وصلت مجموعة من السياح الروس في وقت سابق هذا الشهر إلى كوريا الشمالية في رحلة مدتها 4 أيام وهي أول مجموعة أجنبية معروفة تزور البلاد منذ إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد.

وبعد القمة التي عقدها كيم وبوتين في أقصى الشرق الروسي في سبتمبر زعمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مرارا أن كوريا الشمالية شحنت أسلحة إلى موسكو لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا في مقابل مساعدة روسية في برامج الأقمار الاصطناعية الكورية الشمالية.