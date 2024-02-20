فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط وغربي خان يونس

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف مدفعي على وسط وغربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما تواصل مدفعية الاحتلال قصف متقطع على حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ونفذ الاحتلال قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة على جنوب شرق قطاع غزة، نتج عن تلك القصفات المستمرة، إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال داخل منزل في شارع عكيلة بدير البلح وسط قطاع غزة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق عدة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

واستشهد 3 مواطنين فلسطينيين وعدد من المصابين في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشعف شرق الشجاعية.