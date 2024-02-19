منظمة دولية: أكثر من 10 ملايين أجبروا على مغادرة منازلهم

أفاد تقرير صادر عن مؤسسة "أنقذوا الأطفال" بأن ما يزيد على 10 ملايين طفل تعرضوا للإجبار على مغادرة منازلهم خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال النازحين في جميع أنحاء العالم وصل إلى أكثر من 50 مليون طفل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، مع تضاعف الأرقام خلال العقد الماضي.

وأوضح التقرير أن هناك تقديرات تشير إلى أن 10 ملايين طفل نزحوا حديثًا داخل بلادهم أو إلى بلد آخر، وأن الأطفال في السودان والصومال كانوا الأكثر تأثرًا، مع ارتفاع عدد النازحين على مستوى العالم إلى مستوى قياسي جديد. وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، وصل عدد النازحين إلى 114 مليون شخص حتى أكتوبر 2023.