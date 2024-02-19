وزير تونسي يؤكد التزام بلاده بالدعم الكامل للشعب الفلسطيني

أكد وزير التربية التونسي، محمد علي البوغديري، اليوم الاثنين، التزام بلاده الكامل بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لوقف المأساة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون.

وأدلى البوغديري بهذه التصريحات خلال كلمته أمام مسؤولين من الأمم المتحدة في افتتاح الملتقى المغاربي الرفيع المستوى الأول حول "التحول الرقمي للتعليم لدعم التنمية المستدامة"، الذي يعقد في تونس وفقًا لبيان صادر عن وزارة التربية التونسية.

وأضاف البوغديري أن الموقف التونسي يبقى ثابتًا في دعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق تحرير أراضيهم وإنشاء دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

كما قام بإدانة انتهاكات الجيش الإسرائيلي واستهدافه المستمر للمدارس والمؤسسات التعليمية التي تستضيف اللاجئين المدنيين.