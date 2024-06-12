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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف تخفيف أحمال الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى.. فيديو

تخفيف أحمال الكهرباء
تخفيف أحمال الكهرباء
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كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، آخر مستجدات قرارات الحكومة حول التصدي لسارقي الكهرباء، موضحًا موقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في عيد الأضحى.
وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك أهمية كبيرة من جانب الحكومة لتحسين أوضاع الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة.
وتابع متحدث الحكومة: نعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء بمواجهة سارقي الكهرباء، ومن المخطط أن يتم إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الجاري كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا.
وحول إلغاء تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر خلال فترة عيد الأضحى، قال الحمصاني: لم يتم دراسة هذا الموضوع حتى الآن، وإذا تم اتخاذ خطوة في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها على الفور.

مجلس الوزراء تخفيف الأحمال عيد الأضحى