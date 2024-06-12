السفير الروسي بالقاهرة يؤكد تطور العلاقات بين مصر وروسيا

أكد السفير الروسي في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، تطور العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، معبرًا عن سرور بلاده بانضمام مصر إلى مجموعة "بريكس".

وفي كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء خلال الاحتفال بالعيد الوطني لروسيا، أكد بوريسينكو أن روسيا، بصفتها رئيسة مجموعة "بريكس" هذا العام، تعمل على تقديم المساعدة لمصر لتعزيز مشاركتها في الأنشطة المشتركة.

وأوضح السفير أن روسيا تهدف إلى بناء نظام دولي أكثر توازنًا وعدلًا، مشيرًا إلى أن ذلك يتضح من خلال تعزيز مكانة مجموعة "بريكس"، والتي تعد نموذجًا للتعاون البنّاء بين القوى الصاعدة في العالم

وعبر السفير الروسي، جيورجي بوريسينكو، عن شكره العميق لمصر على مساعدتها الكبيرة في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وأشار إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين في مجالات متعددة مثل الزراعة والسياحة، مشيدًا بعدد كبير من السياح الروس الذين يزورون مصر للاستمتاع بالبحر الدافئ والشمس المشرقة، بالإضافة إلى المعالم التاريخية الفريدة والضيافة المصرية المعروفة.

وفي كلمته بمناسبة العيد الوطني لروسيا، أعرب السفير عن تمنياته لشركاء بلاده في مصر والدول الأخرى بالنجاح والرفاهية في جميع مساعيهم.

وأضاف بوريسينكو أنه على يقين من أن التحديات الحالية يمكن التغلب عليها من خلال الجهود المشتركة، معبرًا عن أمله في تحسين الحياة على كوكب الأرض.

وفي سياق آخر، التقى السفير الروسي، على هامش الحفل، بوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث بحث معهم آفاق تعزيز العلاقات الروسية المصرية في المستقبل.