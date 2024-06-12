انطلاق فعاليات دورة "الذكاء الاصطناعي ودوره فى التطوع الرقمى" بالمنيا

اطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا اليوم الأربعاء فعاليات دورة " الذكاء الاصطناعي ودوره فى التطوع الرقمى" لاعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب بالمنيا بمراكز شباب إدارة ابوقرقاص ومنها مراكز شباب ابيوها وابوقرقاص البلد وبنى عبيد.

أدار الدورة التدريبية اليوم الدكتور محمد سعد مدرس مساعد بكلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا، والدكتور محمد صلاح ماجستير ادارة اعمال المنيا، والذى تناول العديد من المحاور ومنها.. تعريف وأهمية الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل الذكاء الاصطناعي، و ما هي اوجه التشابه والخلاف مع ذكاء البشر، متناولا امثلة علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ( الصحة ، التعليم ، الطاقة ، الزراعة ) ونماذج من تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الحياة اليومية chatgpt

ثم الجانب الخاص بالتطوع الرقمي.

كما تناول عدد من المحاورمنها اشكال مفهوم التطوع ومجالات ودوافع ومزاي التطوع الرقمي ومعوقات ثقافة التطوع الرقمي و مقترحات لثقافة التطوع الرقمي ومنصات التطوع الرقمي العالمية، ومؤسسات التطوعية في مصر.

وتضمنت الدورة جلسة تدريبية ونقاشات جماعية، وتم تبادل الخبرات بين المشاركين.

وتعد هذه الدورة هى سلسلة من الأنشطة التدريبية التي ستعقد ضمن خطة أندية التطوع لهذا العام، حيث سيتم تنظيم مزيد من الدورات وورش العمل لتمكين الشباب من المساهمة في تنمية المجتمع والتعامل مع الأوضاع الطارئة.

وتهدف الدورة إلي تطبيق المهارات والمعرفة الخاصة بالتطوع وأهميته واهدافة والقيمة المجتمعية التى تعود من الأعمال التطوعية على الفرد والمجتمع واكتساب روح الولاء والانتماء ومساعدة الآخرين وروح التعاون بين فريق العمل والقيم الإنسانية الحميدة من التطوع.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ومتابعة تنفيذ مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية ومدير إدارة شباب ديرمواس ومنسق أندية التطوع.

FB_IMG_1718217794724

FB_IMG_1718217782282

FB_IMG_1718217785687

FB_IMG_1718217779209

FB_IMG_1718217776186

FB_IMG_1718217769791

FB_IMG_1718217772698