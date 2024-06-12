صيانة 40 مدرسة بتكلفة 10 ملايين جنيه في الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن المحافظة خصصت حوالي 10 مليون جنيه لرفع كفاءة وصيانة 40 مدرسة على مستوى القرى والمدن بالمحافظة خلال اجازة نهاية العام الحالية، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة التي ستجري في المدارس متنوعة ما بين صيانة بسيطة و صيانة شاملة.

أضاف الزملوط، في تصريح له، أن أعمال الصيانة ستجري خلال الاجازة الحالية الممتدة حتى سبتمبر وستنتهي مع بداية العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن أغلب المبالغ التي ستجري من خلالها أعمال الصيانة هي تبرعات من رجال الأعمال والمستثمرين في الوادي الجديد.

وأشار الزملوط، إلى أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين قدموا على مدار الفترة الماضية تبرعات للمحافظة وصلت إلى 70 مليون جنيه يجري الاستفادة منها في مجال الصحة والتعليم، حيث جرى دعم الوحدات الصحية والمستشفيات بأجهزة طبية كانت غير متوفرة وجرى شرائها بعيدا عن الميزانيات المخصصة لقطاع الصحة كما جرى إجراء صيانة للوحدات الصحية وتوفير عدة مستلزمات كانت تنقصها.