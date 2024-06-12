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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. رئيس «بني مزار» يستمع لمشاكل المواطنين

بالصور رئيس مدينة
بالصور رئيس مدينة بني مزار يستمع لمشاكل المواطنين
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قام اللواء أركان حرب أحمد السايس 
رئيس مركز ومدينة بنى مزار 
اليوم الأربعاء بعقد عدة  لقاءات مع المواطنين  فى اطار التصدى العاجل والفوري لمشاكل المواطنين. 

حضر اللقاء نواب رئيس المركز ومواطنون من  بنى صامت - الحسينيه - القيس - بنى على وبعض القيادات السياسيه والشعبية،  تم الاستماع لمشاكل المواطنين  ومتطلباتهم وعرضها بطلبات كتابيه تفيد بتفاصيل المشكله مع إحضار المستند الدال عليها إن وجد 
وابدى رئيس مركز بني مزار  إهتمام غير مسبوق بجميع المشكلات المعروضة سواء العامه او الفئوية وجاءت بعض المشاكل فى غلاء بعض السلع وبعض المعوقات المروريه وغيرها من المشكلات، وفى السياق ذاته شدد اللواء احمد السايس  على القيادات التنفيذيه  بسرعة حل المشاكل التى تخص المواطنين ووجه الإدارات المعنية المختلفة بضرورة حل المشاكل اولا باول و بما لا يتعارض مع الحفاظ علي حقوق الدولة. 

جاء ذلك بناء على توجيهات  اللواء أسامه القاضى  محافظ المنيا
بأهمية عقد لقاءات جماهيرية وفردية للتواصل مع المواطنين والتصدى لمشاكلهم اولا باول. 

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مدينة بني مزار مشاكل المواطنين لقاءات جماهيرية محافظ المنيا مركز بني مزار