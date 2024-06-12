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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سكان غزة يرحبون بوقف إطلاق النار: «9 شهور وإحنا مشردين»

مجلس الأمن
مجلس الأمن
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "9 شهور واحنا مشردين".. سكان قطاع غزة يرحبون بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وعودة النازحين.

واوضح التقرير أن ردود فعل إيجابية أحيت الأمل من جديد في نفوس وصلت لمرحلة الانهيار طوال 9 أشهر بسبب العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة وعمليات النزوح المتواصلة بعد قرار مجلس الأمن بانسحاب إسرائيل من القطاع وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي للقطاع أو اقتطاع أي أجزاء منه.

وقال أحد النازحين: "قرار مناسب في وقت مناسب لأننا في حاجة إلى وقف إطلاق نار، ولسنا في حاجة لخسارة مواطنين آخرين، تعبنا، فنحن مشردون منذ 9 أشهر".

واشار التقرير إلى أنه بمجرد صدور القرار، عادت الحياة للشوارع والأسواق في غزة، ولو على استحياء كما بدت ملامح التقرب على الوجوه التي أنهكها العدوان طوال الشهور الماضية على أمل إنهاء المجازر اليومية الوحشية بحق شعب أعزل داخل القطاع.

القاهرة الاخبارية تقريرا تلفزيونيا 9 شهور واحنا مشردين