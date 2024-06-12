ورشة عمل حول الحماية المدنية ومكافحة الحريق بالدقهلية

شهدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية بعنوان (مفهوم الحماية المدنية وطرق مكافحة الحريق)، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب"، بالتعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومديرية أمن الدقهلية "جهاز الحماية المدنية"، بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي.

جاء ذلك بحضور وتدريب العقيد ياسر البردويل جهاز الحماية المدنية وحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، و عصام رمضان منسق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وبمشاركة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب بالدقهلية.

فيما تهدف الورشة تدريب فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب، على مبادئ الحماية المدنية والارتقاء بكفاءتهم واستعدادهم للتعامل مع انهيار الممتلكات، والحرق العمد ، وإنقاذ العالقين، والتعريف بتاريخ جهاز الحماية المدنية نشأته وتطوره، وكيفية حماية أنفسهم والآخرين حتى وصول قوات الحماية المدنية وشملت الدورة الجوانب النظرية والعملية.

وفى نفس السياق التعريف بمعنى الحريق، وأسبابه، وكيف تنقسم إلى طبيعية وصناعية، وكيفية التعامل معها في حالات طوارئ الحريق، وخطط إخلاء المنشآت، ومصادر الخطر في أماكن العمل، وإجراءات الأمن والسلامة من الحرائق، بالإضافة إلى كيفية استخدام طفايات الحريق وأجهزة الحريق، وكيفية التعامل مع الأشياء الغريبة.

ومن جانبها قدمت الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة الشكر والتقدير للإدارة العامة للحماية المدنية الدفاع المدني بوزارة الداخلية، كما شكرت العقيد ياسر البردويل بجهاز الحماية المدنية على الجهود التي بذلها لتدريب فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب بالدقهلية، متمنية لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب الإستفادة من ورشة العمل التدريبية على الحماية المدنية.

تأتي فعاليات الورشة التدريبية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، و عصام رمضان منسق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

IMG-20240612-WA0049

IMG-20240612-WA0048

IMG-20240612-WA0058

IMG-20240612-WA0056

IMG-20240612-WA0051

IMG-20240612-WA0050

IMG-20240612-WA0053

IMG-20240612-WA0052

IMG-20240612-WA0047

IMG-20240612-WA0057

IMG-20240612-WA0055