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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غياب الشيبي ورمضان صبحي عن قائمة بيراميدز أمام سموحة

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق السماوي استعدادا لمباراة سموحة في إطار الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره سموحة في السابعة مساء غدا الخميس على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وشهدت قائمة بيراميدز غياب عدد كبير من اللاعبين أبرزهم رمضان صبحي للإيقاف وعلي جبر للإصابة والمغربي محمد الشيبي .

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب  

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أسامة جلال

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة ويسعى للابتعاد عن منطقة الخطر في جدول رتتيب مسابقة الدوري الممتاز.

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