برنامج تدريبي بزراعة الدقهلية لتحديد مساحة ونوع المحصول بنظام المعلومات الجغرافية

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اليوم، برنامج تدريبي لمديري الجمعيات الزراعية التابعة للإدارة الزراعية بمركز طلخا وعدد من العمد ومشايخ القري للتدريب على المسح الميداني للأراضى الزراعية عن طريق نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد نسبة ومساحة ونوع المحصول فى زمام المركز مع التصوير الميداني لكل المحاصيل الزراعية .

أقيم التدريب تحت رعاية الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، والمهندس محمد السيد، المدير العام وبحضور المهندس زكريا عبد المنعم، مدير عام المكتب الفنى، والمهندس علي زين العابدين مدير إدارة طلخا الزراعيه، والمهندسة رغده محمد، عضو المكتب الفنى، والمهندس عمر نعيم وكيل إدارة المكافحة .

وأقيم التدريب بواسطة الدكتور محمد عبد الرحمن مساعد خبير GIZ حيث جرى تدريب مديرى الجمعيات على كيفية تطبيق البرامج المستخدمة فى هذا الشأن والتوجيه إلى ميكنة العمل الزراعى والخرائط الالكترونية وحساب كميات المياه المستخدمة لكل محصول والاحتياجات المائية فى مشروع ترشيد إستخدام المياه بالتعاون بين الجانب الألمانى والمصرى .

وقال الدكتور طارق صلاح، أن التدريب يأتي تحت رعاية وزارة الزراعة ووحدة تطوير الري الحقلي وبمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ برئاسة Mr. Johan مدير مكون الزراعة المروية و Mr. Frank قائد فريق AFC&NICE .

واضاف انه قد جرى عقد المستوى الثانى من الدورة التدريبية الخاصة تحت عنوان introduction to QGIS فى مديرية الزراعة محافظة الدقهلية وسيتم العمل ميدانيا على ماجرى التدريب عليه ابتداء من الثلاثاء ورفع المساحات عن طريق الأقمار الصناعية وبرامج GIS.

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