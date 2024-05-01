باستثمارات 2 مليار جنيه| اعتماد أكبر موازنة لكهرباء مصر الوسطى اليوم

علمت "البوابة نيوز " أنه سيتم مناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025 لشركه شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر الدسوقي ورئيس شركه شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس حسام عفيفي.



IMG-20240430-WA0010

كانت قد وافقت، أمس، الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي على مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2024/2025 لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والتي تستهدف إجمالي استثمارات تصل الى 2.055 مليار جنيه متضمنة إنشاء تحكم آلى بقطاعى المنيا شمال وجنوب بقيمة 1.214 مليار جنيه وذلك للمراقبه الآليه لشبكة التوزيع وسرعة اصلاح الأعطال وتقليل فترة الانقطاع ، ومستهدف وفر رصيد نقدية في 30/6/2025 بقيمة 973 مليون جنيه، وتسعى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من خلال مشروع الموازنه التخطيطيه تحقيق الرؤية والرساله للشركة القابضه لكهرباء مصر وذلك فى نطاق عمل الشركة الذى يشمل عدد (5) محافظات وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتى تمثل حوالى 51% من مساحة جمهورية مصر العربيه ومن المستهدف أن يصل عدد المشتركين إلى 5.252 مليون مشترك في نهاية العام المالي 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 6.5% عن المتوقع للعام المالى الحالى كما أنه من المستهدف وصـول الحمل الأقصى للشركة إلى ( 4100) ميجاوات مقابل حمل أقصى قدره ( 3731 ) ميجاوات متوقع للعام المالى الحالي بنسبه تطور بلغت حوالى 10% لذا تم وضع مشروع للموازنه التخطيطيه للشركة لتحقيق ما يلبى احتياجات جميع العملاء.

*خطة استثمارية لتطوير شبكة التوزيع*

واستعرض المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اهم اهداف هذه الخطه والتى تتلخص فى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود بالشبكة وخفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائى وزمن الانقطاع وتطوير مراكز خدمة العملاء.

وأفاد انه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض فقد استهدفت الشركة تنفيذ خطة استثمارية لتطوير شبكة التوزيع بتكلفة تصل إلى حوالى (800) مليون جنيه سيتم من خلالها تنفيذ مشروعات توسعيه بالشبكة بقيمة 400 مليون جنيه وذلك للتوسع في شبكة الجهد المتوسط بطول 220.8 كم والتوسع في شبكة الجهد المنخفض بطول 74.51 كم وتركيب عدد 60 محول جديد وانشاء لوحة توزيع جهد متوسط، وتنفيذ عمليات إحلال وتجديد بقيمة 252 مليون جنيه وذلك باحلال 79.7 كم لشبكة الجهد المتوسط وإحلال 394.4 كم لشبكة الجهد المنخفض واحلال 296 محول.

وقد اطلقت الشركة خطة لتطوير مراكز الخدمه التابعه للشركة وذلك من خلال توحيد الهوية البصرية لمراكز الخدمه وميكنة جميع الخدمات ومن المستهدف تطوير عدد (6) مركز خدمه عملاء خلال العام المالى 2024/2025 حيث بلغ عدد مراكز الخدمه المطوره بالشركة بالهويه البصريه عدد (19) مركز خدمة حتى تاريخه.

• وتستهدف الشركة خلال العام المالي 2024/2025 تطوير الأداء المالي بما يحافظ على أصول وأموال الشركة من خلال تدعيم نظام الرقابة الداخلية وكذلك تعظيم ايرادات الشركة من خلال تنفيذ خدمات مباعة وإيرادات تشغيل للغير بمبلغ 2.157 مليار جنيه للعام المالي 2024 /2025 مقابل مبلغ 2.015 مليار جنيه متوقع للعام المالي 2023 /2024 بنسبة تطور قدره 7.05 % والتوسع في عمل عقود صيانة للغير.

IMG-20240430-WA0014

*إجراءات تساهم في خفض نسبة الفقد ل 16.5٪*

وفى إطار المجال التجارى فمن المستهدف ان تصل كميه الطاقه المباعه 18.317مليار ك.و.س خلال 2024/2025 بقيمة 19.391 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 12.3% عن المتوقع للعام المالى الحالي، وتستهدف الشركة متوسط سعر بيع 105.86 قرش/ك.و.س مقابل 89.58 قرش /ك.و.س محققه خلال العام المالى السابق بنسبة تطور 18.17%، بالاضافه الى تطوير الإصدار حيث تستهدف الشركة ان يصل الى 20.681 مليار جنيه مقابل 16.142 مليار جنيه محققه خلال العام المالى السابق بنسبة تطور بلغت 28.12%

كما تستهدف الشركة ان تصل نسبه الفقد إلى 16.5% من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تساهم في خفض نسبة الفقد الفني والغير الفني ومنها:

• عمل اتزان أحمال على المحولات لتحسين نسبة الفقد والتحميل الأمثل لمكونات الشبكة طبقا لأحمالها التصميمية.

• التصوير الحراري على مكونات الشبكة لمعالجة النقاط الساخنة أثناء عمل الصيانة الدورية.

• تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمحولات

• تغيير مقاطع الموصلات والكابلات لتتناسب مع الأحمال لشبكة الجهد المتوسط.

• الاستمرار في تفعيل دور المنصة الالكترونية لتحويل ممارسات سرقات التيار إلى عدادات كودية طبقا للقرارات الوزارية حيث تم تركيب عدد (800) الف عداد حتى تاريخه ومستهدف تركيب عدد (400) الف عداد كودى خلال عام 2024/2025.

• إعداد أكثر من بروتوكول للتعاون مع شركة شعاع نحو فحص وتركيب العدادات العاطلة سواء للعدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع مع مراجعة الأحمال على الطبيعة للعدادات قليلة الاستهلاك أو الشحن أو العدادات التي لم تقم بالشحن منذ مدة.

• الاستمرار في تركيب عدادات مسبقة الدفع ومراجعة عدادات المصالح الحكومية ودور العبادة والإنارة العامة لحصر الإستهلاكات الفعلية لهذه الأغراض

• تم إعداد وتنفيذ خطة لمتابعة خطوط المغذيات بالصحراوي الشرقي والغربي من خلال وضع عدادات لقياس الطاقة على بدايات الخطوط وحصر مشتركي كل خط تغذية ونسبة الفقد في الخطوط وتحديد مشاكلها من سرقات ومتابعة الإستهلاكات.

*تحصيل محاضر سرقات تيار حوالى 1.4 مليار جنيه*

• وفى سياق متصل تستهدف الشركة ان تصل نسبة التحصيل الى 95.22% من الإصدار الى الإصدار لذلك سيتم اتخاذ مجموعه من الاجراءات لتنشيط التحصيل من خلال تطبيق نظام التحصيل الالكتروني ومتابعة أعمال الكشف للعدادات التقليدية وكذا العدادات مسبقة الدفع من خلال الفحص بنظام القارئ الضوئي والاستمرار فى تنشيط دور أقسام شرطة الكهرباء والضبطية القضائية الممنوحة للعاملين بالشركة لتحصيل مستحقات الشركة من سارقي التيار الكهربائى ومخالفي شروط التعاقد مع التنبيه بحصر الأحمال الفعلية لمحاضر السرقات حيث انه مستهدف تحصيل محاضر سرقات تيار حوالى 1.4 مليار جنيه وذلك من خلال تكثيف العمل وملاحقه سارقى التيار الكهربائى لالزامهم تركيب عدادات كوديه لحصر الطاقه المباعه لتحسين نسبة الفقد وانهاء نظام الممارسات، هذا بالاضافه الى الالتزام التام بالحصول على المتاح من الاعتمادات المالية للمديونيات الحكومية ومصادقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي والهيئات الاقتصادية.

• إيمانا من الشركة بأهمية تعميق الشعور بالمسئولية لدى المواطن بأهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية والاستخدام الأمثل لها تستهدف الشركة استكمال المجهودات المبذوله في مجال الترشيد من خلال عمل تقارير مراجعات الطاقة بالمصانع والمستشفيات والمبانى الحكومية والجامعات الواقعة بنطاق الشركة من حيث الترشيد فى ( الإضاءة – استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة – استخدام السخانات الشمسية..وغيرها ) عمل ندوات ومؤتمرات تثقيفية لزيادة الوعى بطرق ترشيد الطاقة

*إنشاء محطة طاقة شمسية على مساحة 80 فدان*

• من المستهدف التوسع في انتاج الطاقة المتجددة من خلال تركيب عدد (2 ) محطة شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية قدرة 10 ك.وات لكل محطة اعلى مبانى الشركة بالاضافه الى استهداف انشاء محطة طاقه شمسية قدرة 15 م.وات على مساحة 80 فدانا وذلك لتأمين تغذية مدينة الفرافره وتلبيه رغبات صغار المستثمرين، وتستهدف الشركة الاستمرار في تقديم الدعم الفنى لجميع المحافظات والمستثمرين الراغبين فى إنشاء المحطات الشمسية.