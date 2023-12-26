زراعة الدقهلية تواصل فعاليات المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لنظم المعلومات الجغرافية

واصلت اليوم الثلاثاء مديرية الزراعة بالدقهلية فعاليات اليوم الثانى من تدريب المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لنظم المعلومات الجغرافية بديوان عام مديرية الزراعة تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية .

يأتى ذلك تحت رعاية وزارة الزراعة ووحدة تطوير الري الحقلي وبمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ برئاسة Mr. Johan مدير مكون الزراعة المروية و Mr. Frank قائد فريق AFC&NSCE حيث تم عقد المستوى الثانى من الدورة التدريبية الخاصة تحت عنوان introduction to QGIS فى مديرية الزراعه محافظة الدقهلية.

فيما حضر من جهة المشروع مسيو فرانك ممثل الجانب الالماني للمشروع والدكتور زكريا يحيى استشارى شركة AFC&NSCE والمهندس محمد على GIZ والمهندس محمد عبد الرحمن مساعد خبير والدكتورة عبير أبو المجد منسق المشروع ووحدة تطوير الري الحقلي وبإشراف من مديرية الزراعة المهندس زكريا عبد المنعم زكريا مدير المكتب الفني والدكتورة رغدة محمد فتحتى المكتب الفنى ومشرف الدورة هدير محمد.

فيما تستمر حتى يوم الخميس القادم بديوان مديرية الزراعة بالدقهلية بالتعاون مع الـ GIZ لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة والتدريب على برامج جوجل ايرث وsw maps وأجهزة تحديد المواقع GPS وQ gis.

فيما جرى تدريب مجموعة من مهندسي الإدارات الزراعية على استخدام صور الأقمار الصناعية الحديثة وتحديد الأحواض الزراعية والترع المغذية لها و منها يمكن حساب و تحديد كمية المياه المطلوبة و الإحتياج المائي وترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة والتدريب على كيفية رسم الخرائط وإدخال بيانات الأحواض الزراعية والترع و بيانات الجمعيات الزراعية .

كما جرى تدريبهم على تحليل البيانات الجغرافية للوصول إجمالى الأراضى المنزرعة بدقة عالية وبالتالى يمكن حساب الاحتياج المائى مما يسهل معه تحديد الطلب على المياه .

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