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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالصور.. حملة مكبرة لضبط المخالفين ورفع كفاءة الشوارع بالطالبية

حملات حي الطالبية
حملات حي الطالبية
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شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بالاشتراك مع شرطه المرافق حملة مكبرة لضبط المخالفين ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي ورفع الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية وقد اسفرت عن كلبشة 15 سياره للانتظار الخاطئ بالجزر الوسطي ورفع 2000 حاله إشغال متنوع.

حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات علي الطريق العام وأرصفة المشاة لتوفير حرم امن لسير المواطنين.

وشملت الحملات عدد من  الشوارع منها شارع “شارع استوديو مصر وشارع عثمان محرم وشارع ترسا وشارع فيصل ” وجاءت الحملات بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

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