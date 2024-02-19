الأربعاء.. حفل توقيع كتاب "فهم السينما" بجمعية كتاب ونقاد السينما

تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة، الأربعاء المقبل حفل توقيع كتاب "فهم السينما" للكاتب يسري منصور، وتدير اللقاء الناقدة ميرفت عمر، وذلك في تمام السابعة مساء.

الكتاب يستعرض رؤية المؤلف للحالة السينمائية في مصر والعالم خلال السنوات الأخيرة ودوافعه لإصدار أحدث كتبه الذي تناول عددا من المقالات النقدية لعينة من الأفلام السينمائية، وكيف تعامل معها النقاد وصناع السينما.

يذكر أن الكاتب يسري منصور المقيم حاليا في سنغافورة صدر له عددا من المطبوعات، منها: كتاب "شاي بالزنجبيل" وكتاب "برهان المحبة" وكتاب "فهم السينما" وكتاب "سنغافورة-بناء الدولة وإعداد الإنسان والمجتمع".

وكتب وأخرج عددا من الأفلام السينمائية، منها: الفيلم التسجيلي الطويل "القذارة بالخارج"، وفيلم "زواج شريفة".

يذكر أن يسري منصور هو كاتب وباحث سنغافوري الجنسية من أصل مصري، يعيش ويعمل سنغافورة منذ العام 1992 ،وعمل في مجال السياحة لسنوات ثم عمل مدرس في دراسات الثقافة واللغة العربية في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية والاستراتيجية بجامعة نانيانج بسنغافورة وحاليا يعمل مترجما معتمد لدى العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في سنغافورة ومازال يمارس تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.