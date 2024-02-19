بالصور.. هلا السعيد تشارك جمهورها بكواليس مسلسل "المداح أسطورة العودة"

نشرت الفنانة هلا السعيد مجموعة من الصور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، من كواليس تصوير مسلسل "المداح أسطورة العودة" مع صناع العمل.

وكتبت: "السنة الرابعة على التوالي مسلسل المداح على إم بي سي مصر في رمضان، ومليكة رجعت تاني".

يذكر أن، يشارك في بطولة مسلسل "المداح" كل من حمادة هلال ونخبة من الفنانين، أبرزهم خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، دنيا عبدالعزيز، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

والجدير بالذكر أن، حقق مسلسل "المداح" نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا منذ بداية عرضه في عام 2021، وتوالت عرض الأجزاء مثل المداح: أسطورة الوادي" عام 2022، وأخيرًا الجزء الثالث "المداح: أسطورة العشق" عام 2023.