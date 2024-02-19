التفاصيل الكاملة لهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات بالتبين

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 526 لسنة 2024 جنح التبين التفاصيل الكاملة للواقعة.

حيث يخلص وجيز الواقعة فيما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات والثابت به بلاغ المواطن عيد.ع، وبصحبته نجلته ملك - 16 سنة - وتضرره من المدعو أحمد خليل نعمان - 40 سنة - وذلك لقيامه بالتحرش بنجلته.

وبسؤال المدعو عيد، قرر استدلالًا بقيام المشكو في حقه بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وأنها معاقة ذهنيًا.

باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال الطفلة المجني عليها ملك – شهدت بقيام المشكو في حقه بالتعدي الجنسي عليها وقيامه إيلاج عضوه الذكري بدبرها بتاريخ 14/ 2/ 2024. وأضافت بقيام المُتهم بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، ومحاولته إيلاج عضوه الذكري بفرجها، وتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام أداة «عصاية» .

وبسؤال المدعو عيد – شهد بذات مضمون أقوال نجليته، وأضاف وعزي قصد المتهم هتك عرض المجني عليها.

وباستجواب المتهم أحمد خليل نعمان، أقر بارتكابه الواقعة بقيامه بممارسة علاقة جنسية مع المجني عليها عدد ثلاث مرات خلال الثلاثة أسابيع الماضية آخرها يوم 14/ 2/ 2024؛ وذلك بأن قام بإدخال عضوه الذكري بفرج المجني عليها دون فض غشاء بكارتها برضائها، وأضاف بقيامه بملامسة أجزاء حساسة من جسدها وتقبيلها من فمها عدة مرات.

ثبت بمذكرة الضبط المحررة بمعرفة النقيب محمد خيري، أنه أثناء مروره بدائرة القسم شاهد المدعو أحمد خليل نعمان وقام باصطحابه لديوان القسم لعمل المحضر اللازم.