الجيش الصومالي يدمر أكبر قاعدة للمليشيات الإرهابية في محافظة "جلجدود"

تمكن الجيش الصومالي، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، من تدمير أكبر قاعدة للمليشيات الإرهابية في منطقة "علي يبال" بمحافظة "جلجدود" وسط البلاد.

وقال ضباط الجيش الصومالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم /الاثنين/ - إن "العملية العسكرية بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم ومستمرة حتى الآن، وقد تكبدت خلالها المليشيات الإرهابية خسائر فادحة"، مضيفين أن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنت هجمات من عدة اتجاهات على قواعد المليشيات الإرهابية في المنطقة، حيث نجحت في تحرير منطقة (علي يبال) من فلول الإرهابيين وتدمير قواعدهم بالكامل".

