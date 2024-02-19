وزير السياحة: أحداث غزة تمنعنا من استقبال 18 مليون سائح في 2024

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن مصر تستهدف استقبال 18 مليون سائح في عام 2024، لولا اندلاع أحداث 7 أكتوبر وما تلاها من عدوان على قطاع غزة، مؤكدا أنه: "من الصعب التنبؤ بأعداد هذا العام الآن".

وأضاف عيسى، في تصريحات صحفية اليوم، أنه لا يزال من المتوقع أن يحقق قطاع السياحة نموا خلال العام الجاري بنحو 6-7%، مقارنة بعام 2023، موضحا أن الربع الرابع من العام الماضي شهد وصول 3.6 مليون سائح لمصر، بينما كانت الوزارة تتوقع أن تصل هذه الأعداد إلى 4.2 مليون سائح.

وكشف عيسى، عن أنه عندما تصل حصة مصر من السياحة العالمية إلى 9 في الألف خلال عام 2028، أي الوصول إلى 30 مليون سائح، سوف يكون حجم السياحة العالمية قد بلغ 1.8 مليار سائح، لافتا لأهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق نتائج تلك الاستراتيجية، وخاصة في شأن زيادة عدد الغرف الفندقية حيث تم الإعلان عن مبادرة لقطاع السياحة لتمويل بناء الغرف الفندقية بفائدة 12%، مدعومة من وزارة المالية، مشيرا إلى أن العام الماضي تم إضافة 14 ألف غرفة جديدة للخدمة.

وتابع الوزير: "نأمل في إضافة 25 ألف غرفة فندقية في العام الجارى، و40 ألفا في عام 2025 حتى يصل عدد الغرف الفندقية في مصر إلى 430 ألف غرفة في 2028، وبالطبع سيتم الإعلان عن حوافز جديدة للاستثمار السياحي، أولها خلال الشهر الجاري لتشجيع القطاع الخاص على بناء مزيد من الغرف الفندقية، وستشمل الإجراءات التشجيعية عمل تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للقطاع السياحي".

وكشف الوزير، عن أن هيئة تنشيط السياحة سوف تطلق منتج القاهرة short City break، فعاليات معرض ITB برلين السياحي، والذي سيقام الشهر المقبل، ويستهدف المنتج الجديد زيادة مدة الإقامة في القاهرة مع وجود منتجات ووسائل جذب للسائح منها افتتاح متحف المصري، وافتتاح عدد من المزارات الجديدة داخل القلعة مما يزيد من مدة زيارة القاهرة.