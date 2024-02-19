برلماني: قطاع النقل من أهم المحاور فى مصر ويساعد على جذب الاستثمار

أكد النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن قطاع النقل من أهم المحاور فى مصر ويعد من المشروعات التى تساعد على جذب الاستثمار والمستثمرين.

وقال الهضيبي خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة طلب المناقشة العامة بتطوير قطاع النقل فى مصر أنه يكابر بضرورة إيجاد خطة لتوطين صناعة النقل فى مصر وبخاصة النقل الذكى .

كما طالب بضرورة الإهتمام بالبحث العلمي بقطاع النقل والاهتمام بالنقل الذكى والبحري والكهربائي فى مصر بالإضافة إلى رفع كفاءة الموانئ البحرية وتنفيذ ممرات لوجستية لتنشيط حركة التجارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل في مصر.