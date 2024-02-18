رئيس جامعة دمياط يشهد اللقاء التعريفي بجمعية زمالة الكيمياء المصرية

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اللقاء التعريفي بجمعية زمالة الكيمياء المصرية عضو اتحاد الكيميائيين العرب بكلية العلوم من أجل تبادل الآراء حول الأنشطة الخاصة بالكيميائيين وبحث سبل التعاون بين الجهتين فيما تقدمه الجمعية من أنشطة ومؤتمرات وملتقيات علمية ودورات تدريبية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن جمعية زمالة الكيمياء المصرية تضم عدد كبير من أساتذة الكيمياء والاستشاريين والخبراء بفروع الكيمياء المختلفة.

في بداية اللقاء رحب رئيس جامعة دمياط، بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، مؤكدا أن الجامعة تفتح أبوابها للقامات العلمية وتقديره لأهمية علم الكيمياء في جميع نواحي الحياة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو دبارة عميد كلية العلوم والدكتورة أمنية البطراوي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ممدوح صوفان أستاذ الكيمياء المتفرغ ورئيس الجامعة الأسبق ووفد من جمعية زمالة الكيمياء المصرية على رأسه الدكتور علاء الدين أحمد عطية رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقدم الدكتور أحمد السيد قشطة عضو الجمعية شرحًا تعريفيًا بأهداف ورسالة ورؤية الجمعية ومن أهم أهدافها الربط بين الأستاذ الأكاديمي بالجامعة مع الخبراء والاستشاريين من أصحاب المصانع والشركات لتحقيق الاستفادة المرجوه والتكامل بين منتسبي علم الكيمياء على مستوى الجمهورية في الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية وأرباب الشركات والمصانع وكل العاملين في الصناعات الكيمياوية.

وشملت توصيات اللقاء عمل بروتوكول تعاون بين الجامعة وجمعية زمالة الكيمياء المصرية يهدف لتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع والبيئة.

وعلى هامش زيارة الدكتور حمدان ربيع المتولي بكلية العلوم حضر سيادته جانبًا من الندوة التحفيزية للشباب لتوعيتهم بأخطار التعاطي والإدمان المقدمة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتور محمد شافعي المشرف على البرامج الوقائية.