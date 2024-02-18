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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

موقف الزمالك في الدوري قبل خوض مواجهة الإسماعيلي غدا

الزمالك
الزمالك
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يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة فريق الإسماعيلي، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء المقرر له غدا الإثنين على استاد الإسماعيلية.

ويعاني فريق الزمالك من تذبذب النتائج في مسابقة الدوري هذا الموسم، وهو ما دفع مجلس الإدارة لإقالة المدرب خوان كارلوس أوسوريو والتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزية جوميز على أمل تحسين النتائج والعودة للانتصارات .

ويدخل فريق الزمالك لقاء الإسماعيلي غدا برصيد 11 نقطة وذلك من خوض 8 مباريات، ولديه بعض المباريات المؤجلة .

وخلال الـ 8 مباريات التي خاضها الزمالك بالدوري هذا الموسم، نجح في الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في 3 مباريات.

الزمالك الإسماعيلي الدوري الممتاز أيمن مصطفى